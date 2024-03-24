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واردات الصين من الفحم ترتفع 23% بأول شهرين من 2024

3/24/2024 4:18:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض إنتاج الفحم الخام في الصين بنسبة 4.2%، على أساس سنوي إلى 710 ملايين طن في أول شهرين من العام الجاري.

وقالت الهيئة الصينية للإحصاء، اليوم الأحد، إنه في ديسمبر 2023، ارتفع إنتاج الفحم الخام في البلاد بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وفي الفترة بين يناير وفبراير، حافظت واردات الفحم بالصين على نمو سريع.

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وكشفت البيانات، أن الصين استوردت 74.52 مليون طن من الفحم خلال هذه الفترة، بزيادة 22.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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