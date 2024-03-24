واردات الصين من الفحم ترتفع 23% بأول شهرين من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض إنتاج الفحم الخام في الصين بنسبة 4.2%، على أساس سنوي إلى 710 ملايين طن في أول شهرين من العام الجاري.
وقالت الهيئة الصينية للإحصاء، اليوم الأحد، إنه في ديسمبر 2023، ارتفع إنتاج الفحم الخام في البلاد بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وفي الفترة بين يناير وفبراير، حافظت واردات الفحم بالصين على نمو سريع.
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وكشفت البيانات، أن الصين استوردت 74.52 مليون طن من الفحم خلال هذه الفترة، بزيادة 22.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.
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