روغوف: التحذيرات الأمريكية بخصوص هجمات إرهابية ضجيج إعلامي فارغ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال فلاديمير روغوف رئيس لجنة شؤون السيادة بالمجلس الاجتماعي الروسي، إن تحذيرات واشنطن لموسكو باحتمال وقوع هجمات إرهابية ليس إلا خطة ماكرة وضجيجا إعلاميا.وأضاف روغوف: "تحذير السفارة الأمريكية بشأن هجمات إرهابية محتملة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، كان في الواقع جعجعة إعلامية عقيمة وتافهة القيمة، وهو نوع من الخطة الماكرة لإظهار أهميتها وسعة اطلاعها وتفوقها".

ووفقا له، فإن التحذير الأمريكي لم يتضمن عمليا أي تفاصيل، وكان يهدف أكثر إلى زرع الذعر داخل المجتمع الروسي.

وقال روغوف: "إذا كانت الولايات المتحدة على علم بالهجوم الإرهابي الوشيك، فلماذا لم ترسل التفاصيل الدقيقة لخطة الهجوم والمنفذين المحتملين؟ هذه الأسئلة لم تتم الإجابة عليها بعد".

في 8 مارس أفادت السفارة الأمريكية بموسكو، بأنها تراقب تقارير عن خطط "للمتطرفين" لمهاجمة تجمعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية.

روسيا اليوم