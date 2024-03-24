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انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل شرق رفح

3/24/2024 3:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتشلت الطواقم الطبية، فجر اليوم الأحد، جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر، بأن جثامين الشهداء الستة من عائلة فروانة تم انتشالهم من تحت أنقاض منزلهم الذي تم قصفه في حي الجنينة شرق رفح.


كما تشن طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة وسط وجنوب وغرب محافظة خان يونس، التي تشهد في هذه الأثناء قصفا جويا وبريا عنيفا، واطلاق نار من مروحيات إسرائيلية، وتوغلا لآليات عسكرية في منطقة قريبة من مجمع ناصر الطبي.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32,142، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 74,412، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


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