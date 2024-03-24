فيديو - سيول عارمة وطقس قاس تتعرض له السعودية

MENAFN - Al Wakeel News)شهدت العاصمة السعودية أمطارا رعدية غزيرة وتقلبات جوية على مدار اليومين الماضيين، وحذر الدفاع المدني الأشخاص من الطقس السيئ اليوم الأحد.وأظهر مقطع فيديو انجراف سيارة في سيول وادي ماوان الدلم جنوب الرياض مساء أمس السبت، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأصاب تساقط البرد مختلف مناطق الرياض، وأثر تغير الطقس والحالة المطرية المستمرة بشكل ملحوظ على الرحلات الجوية، ما دعا مطار الملك خالد الدولي لإبلاغ المسافرين بالتواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلة قبل توجههم إلى المطار.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، نجران، جازان.



وأعلنت إدارة تعليم مدينة الرياض تعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع المدارس التابعة لها وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، بناء على تقارير الأرصاد والدفاع المدني.







روسيا اليوم