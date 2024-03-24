روسيا تصدر بيانا جديدا بحصيلة ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الطوارئ الروسية بيانا اليوم أكد مقتل 133 وإصابة 152 شخصا في هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو، منوها بمواصلة عمليات رفع الأنقاض بعد الحريق.
وجاء بيان الطوارئ الروسية نقلا عن البيانات المحدثة الصادرة عن مقرها في مقاطعة موسكو، وقال: "نتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب 285 شخصا (بينهم 8 أطفال)، توفي منهم 133 شخصا (بينهم 3 أطفال)".
روسيا اليوم
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