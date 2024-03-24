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روسيا تصدر بيانا جديدا بحصيلة ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي

3/24/2024 3:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الطوارئ الروسية بيانا اليوم أكد مقتل 133 وإصابة 152 شخصا في هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو، منوها بمواصلة عمليات رفع الأنقاض بعد الحريق.
وجاء بيان الطوارئ الروسية نقلا عن البيانات المحدثة الصادرة عن مقرها في مقاطعة موسكو، وقال: "نتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب 285 شخصا (بينهم 8 أطفال)، توفي منهم 133 شخصا (بينهم 3 أطفال)".

روسيا اليوم

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