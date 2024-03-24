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عضو بالكنيست يدعو لاستيطان اليهود بغزة

3/24/2024 3:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل إنه يجب أن تنهي إسرائيل الحرب باستيطان اليهود في جميع أنحاء شمال قطاع غزة.


وأضاف فوغل -وفقا لما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية- أن العالم يحب المنتصرين، وعليه يجب جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بألا تكون لهم أرض في غزة.


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