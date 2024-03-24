عضو بالكنيست يدعو لاستيطان اليهود بغزة
التاريخ
3/24/2024 3:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل إنه يجب أن تنهي إسرائيل الحرب باستيطان اليهود في جميع أنحاء شمال قطاع غزة.
وأضاف فوغل -وفقا لما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية- أن العالم يحب المنتصرين، وعليه يجب جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بألا تكون لهم أرض في غزة.
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