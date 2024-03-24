بدء التشغيل الفعلي لإشارة المشاغل نهاية الأسبوع الحالي

وفي ما يتعلق بالطور الثالث، فإنه سيخدم المركبات القادمة من شارع نور سلطان باييف (النبعة) باتجاه محطة طارق وشارع الأقصى. وأضاف الحنيطي، أن أمانة عمان استكملت جميع الأعمال الإنشائية في الموقع، وتزويده بوسائل السلامة المرورية من شواخص إرشادية وتحذيرية بالإضافة إلى العلامات الأرضية.

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