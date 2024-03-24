السياحة والآثار النيابية تستكمل مناقشات معدل قانون السياحة لعام 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعقد لجنة السياحة والاثار النيابية، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السياحة لعام 2024
ويأتي مناقشة المشروع لضرورة توفير الجوانب الفنية والتدريبية للعاملين بقطاع السياحة، وكذلك الخدمات في المواقع الأثرية لاسيما المواقع الدينية، والترويج لها بشكل يتلاءم مع أهميتها الدينية والتاريخية.
وستعرض اللجنة "معدل السياحة" على المؤسسات والجهات ذات العلاقة، للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول التعديلات الجديدة.
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