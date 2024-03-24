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السياحة والآثار النيابية تستكمل مناقشات معدل قانون السياحة لعام 2024

3/24/2024 3:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعقد لجنة السياحة والاثار النيابية، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السياحة لعام 2024
ويأتي مناقشة المشروع لضرورة توفير الجوانب الفنية والتدريبية للعاملين بقطاع السياحة، وكذلك الخدمات في المواقع الأثرية لاسيما المواقع الدينية، والترويج لها بشكل يتلاءم مع أهميتها الدينية والتاريخية.


وستعرض اللجنة "معدل السياحة" على المؤسسات والجهات ذات العلاقة، للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول التعديلات الجديدة.


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