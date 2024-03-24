مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
3/24/2024 3:11:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ناشد المواطن خالد الحواتمة أهل الخير بضرورة التبرع بـ 4 وحدات دم من نوع o- باسم شقيقته المريضة خضرا زيدان دعاس الحواتمة.
والتي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى المدينة الطبية اثر اصابتها بالسرطان، حيث أن التبرع في بنك الدم التابع إلى نفس المستشفى.
للتواصل: 0790675618
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