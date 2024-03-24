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مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

3/24/2024 3:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ناشد المواطن خالد الحواتمة أهل الخير بضرورة التبرع بـ 4 وحدات دم من نوع o- باسم شقيقته المريضة خضرا زيدان دعاس الحواتمة.

والتي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى المدينة الطبية اثر اصابتها بالسرطان، حيث أن التبرع في بنك الدم التابع إلى نفس المستشفى.

للتواصل: 0790675618

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