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ازدحام مروري إثر انقلاب مركبة بعد جسر الدوريات الخارجية والسير تحذر

3/24/2024 3:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت إدارة السير المركزية، الساقين مستخدمي الطريق الواصل ما بعد جسر الدوريات الخارجية باتجاه الجامعة الأردنية، إثر حادث انقلاب مركبة.
وقالت الإدارة، إن الانقلاب سبّب أثراً مرورياً، موضحة أن الازدحام يتركز أول طلوع هافانا.
ودعت السائقين إلى القيادة بحذر، واتباع إرشادات رقباء السير، لحين رفع العوائق عن الطريق.














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