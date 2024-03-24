فيديو- الإمارات تضيء أبرز معالمها بالعلم الروسي تضامنا مع ضحايا هجوم موسكو

فيديو- الإمارات تضيء أبرز معالمها بالعلم الروسي تضامنا مع ضحايا هجوم موسكو
التاريخ
3/24/2024 3:11:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
توشحت أبرز معالم ومباني الإمارات وفي مقدمتها برج خليفة مساء السبت بألوان العلم الروسي تضامنا مع روسيا في مأساة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو.
روسيا اليوم
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