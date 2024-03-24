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بيوم الحداد الوطني.. الروس يتوافدون إلى كروكوس

3/24/2024 3:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يتوافد المواطنون الروس منذ الصباح الباكر بيوم الحداد الوطني إلى موقع هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو لوضع الزهور أمام مبنى قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اليوم الأحد 24 مارس يوم حداد وطني في البلاد على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في أحدث حصيلة صادرة عنها مقتل 133 وإصابة 152 شخصا في هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أن عمليات رفع الأنقاض بعد الحريق لا تزال مستمرة.
وجاء في بيان الطوارئ الروسية: "نتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب 285 شخصا (بينهم 8 أطفال)، توفي منهم 133 (بينهم 3 أطفال)".

روسيا اليوم

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