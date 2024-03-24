بيوم الحداد الوطني.. الروس يتوافدون إلى كروكوس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يتوافد المواطنون الروس منذ الصباح الباكر بيوم الحداد الوطني إلى موقع هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو لوضع الزهور أمام مبنى قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اليوم الأحد 24 مارس يوم حداد وطني في البلاد على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في أحدث حصيلة صادرة عنها مقتل 133 وإصابة 152 شخصا في هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أن عمليات رفع الأنقاض بعد الحريق لا تزال مستمرة.
وجاء في بيان الطوارئ الروسية: "نتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب 285 شخصا (بينهم 8 أطفال)، توفي منهم 133 (بينهم 3 أطفال)".
روسيا اليوم
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