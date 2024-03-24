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قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى

3/24/2024 3:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت منصات فلسطينية على تليغرام مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي تزامنا مع اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.


وتظهر المشاهد جنودا في المصلى وعشرات المستوطنين وهم يتجولون في باحات الأقصى.


ومنذ بدء العدوان على غزة يفرض الاحتلال قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى، في حين اشترط على فلسطينيي الضفة بلوغ سن 55 عاما للرجال و50 عاما للنساء والحصول على موافقات إسرائيلية مسبقة للتوجه إلى القدس لأداء الصلاة بالأقصى أيام الجمعة من رمضان.


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