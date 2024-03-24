قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت منصات فلسطينية على تليغرام مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي تزامنا مع اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.
وتظهر المشاهد جنودا في المصلى وعشرات المستوطنين وهم يتجولون في باحات الأقصى.
ومنذ بدء العدوان على غزة يفرض الاحتلال قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى، في حين اشترط على فلسطينيي الضفة بلوغ سن 55 عاما للرجال و50 عاما للنساء والحصول على موافقات إسرائيلية مسبقة للتوجه إلى القدس لأداء الصلاة بالأقصى أيام الجمعة من رمضان.
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