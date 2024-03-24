تصادم بين مركبتين أمام المدخل الرئيسي للمدينة الطبية والسير تُحذّر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت إدارة السير المركزية، الساقين مستخدمي شارع الملك عبدالله الثاني، إثر حادث سير بين مركبتين.
وقالت الإدارة، إن الحادث وقع أمام المدخل الرئيسي للمدينة الطبية باتجاه دوار الشعب، الأمر الذي سبب أثراً مرورياً.
ودعت السائقين إلى القيادة بحذر، واتباع إرشادات رقباء السير، لحين رفع العوائق عن الطريق.
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