زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو كاذبة وتتهرب من المسؤولية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو كاذبة وتتهرب من المسؤولية
التاريخ
3/24/2024 3:11:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حكومة بنيامين نتنياهو كاذبة وتتهرب من المسؤولية ومن يستمر فيها شريك في العار.
وأضاف في تصريحات صحفية أن قانون التجنيد الذي سيطرح هذا الأسبوع وجه لأفظع حكومة في تاريخ البلاد.
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