Sunday, 24 March 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سرايا القدس: أجهزنا على جنود إسرائيليين بكمين في طولكرم

3/24/2024 3:11:31 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بكتيبة طولكرم، ليل السبت / الأحد، إن عناصرها نصبوا كمينا لسيارة يستقلها ضابط و3 جنود إسرائيليين وأوقعوهم جميعا قتلى.

MENAFN24032024000209011053ID1108014363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث