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أسعار الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

3/24/2024 3:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب في الأردن من عيار 21 اليوم الأحد عند 43.7 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 41.9 ديناراً للشراء منهم.

بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 39 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 35.5 ديناراً للشراء منهم.

تشهد أسعار الذهب في الأردن ارتفاعاً بشكل غير مسبوق، وبررت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات هذا الارتفاع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة ثابتة للمرة الخامسة، وذلك لمحاربة التضخم الذي وصل لارتفاعٍ قياسي، مما انعكس ارتفاعًا على سعر الأونصة عالميًا وبالتالي ارتفاعًا في أسعاره محليًا.




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