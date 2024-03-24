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النمسوي باومغارتنر والالماني فيرتز يسجّلان اثنين من اسرع الاهداف في التاريخ

3/24/2024 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجّل المهاجم النمسوي كريستوف باومغارتنر والالماني فلوريان فيرتز إثنين من أسرع الاهداف في تاريخ كرة القدم، خلال المواجهتين الوديتين أمام سلوفاكيا وفرنسا توالياً السبت.

في براتيسلافا، سجل باومغارتنر (24 عاما) هدفا صاعقا للنمسا بعد مرور سبع ثوان فقط من ركلة البداية، في مباراة انتهت بفوزها 2-0.

ومع اطلاق الحكم صافرة البداية، راوغ مهاجم لايبزيغ الالماني ثلاثة لاعبين وسدّد كرة مفاجئة من مسافة 25 متراً خدعت الحارس مارتن دوبرافكا.

وقال بومغارتنر لقناة "أو آر أف" المحلية بعد المباراة "سبق أن تمرنا على هذه اللعبة، حيث انطلقنا بسرعة من ركلة البداية وخاطرنا بشكل كامل. تسلسل الخطوات نجح بطريقة ما حتى تمكنت من الركض".

وتابع "بالطبع إنه أمر رائع، أنا سعيد جدًا. حقيقة أنني سددت الكرة بهذه الطريقة... هو أمر مثير بالطبع".

وافاد الاتحاد النمسوي إن الهدف هو الاسرع في تاريخ المباريات الدولية.

كما عادل باومغارتنر الرقم القياسي المدوّن بإسم الدولي الالماني السابق لوكاس بودولسكي الذي سجّل أيضاً بعد سبع ثوان في مرمى الاكوادور في مايو 2013.

وأضاف أندرياس فايمان الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة 82.

وفي ليون، افتتح لاعب وسط باير ليفركوزن الالماني فيرتز التسجيل بعد 8.5 ثوان من صافرة البداية.

وحسب موقع "أوبتا" للاحصائيات، هي المرة الثالثة فقط في تاريخ منتخب "الديوك" تهتز فيها شباكه بهدف في الدقيقة الأولى من المباراة بعد مباراتيه أمام هولندا عام 1923 وإنجلترا في يونيو 1982 (سجل بريان روبسون بعد 27 ثانية من صافرة البداية).

وسجل التركي هاكان شوكور الهدف الاسرع في تاريخ كأس العالم بعد 10.8 ثوان في مرمى كوريا الجنوبية في مونديال 2002.

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