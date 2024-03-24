آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت للمطالبة بالتوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس وضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

وهتف المتظاهرون في تل أبيب: "الوقت ينفد، أعيدوهم إلى الوطن! "بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وأشعل المتظاهرون عدة حرائق صغيرة في شوارع وسط المدينة وأغلقوا طريقا رئيسيا أمام حركة السير.

وكانت دعواتهم موجهة أيضا ضد نتنياهو، الذي يقول منتقدوه إنه فشل في إدارة الأزمة في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس على منطقة غلاف غزة في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى اندلاع الحرب الحالية.

ويقول المتظاهرون إن نتنياهو يركز على ضمان بقائه السياسي أكثر من إطلاق سراح المحتجزين الذين أخذوا ونقلوا إلى غزة في هجمات 7 أكتوبر. وهتفوا "من تخلى عنهم عليه أن يعيدهم!".

وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة، كما جرت العادة في مسيرات مماثلة جرت منذ اندلاع الحرب.

وقال أحد المتحدثين: "إن ابن عمي /عوفير/ أسير لدى حماس منذ 169 يوما. ونحن أسرى لدى حكومتنا منذ 169 يوما".

واحتجز مسلحو حماس ما يصل إلى 240 شخصا خلال هجماتهم. وردت إسرائيل بهجمات برية وجوية غاشمة على غزة بهدف سحق حماس.

وتم إطلاق سراح ما يزيد قليلا على 100 محتجز خلال وقف إطلاق النار في نوفمبر. وتقدر إسرائيل أن نحو 100 محتجز في غزة لا يزالون على قيد الحياة.

وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

كما تظاهر عدة مئات من الأشخاص أمام مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس مساء السبت. وقال أحد المتحدثين والذي لا يزال شقيقه من بين المحتجزين: "تجري مفاوضات حاسمة في قطر هذه الأيام". ويجب على الحكومة الإسرائيلية ألا تفوت هذه الفرصة".





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