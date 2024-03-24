عانى من آلام مبرحة .. فوجد الأطباء ثعباناً حياً في بطنه

فوجئ فريق من الجراحين في فيتنام خلال فحص رجل ثلاثيني يشكو من آلام مبرحة في بطنه بوجود ثعبان بحر طوله 30 سم يعيش في معدته.

تم إدخال الرجل البالغ من العمر 34 عامًا إلى المستشفى في مقاطعة كوانغ نينه بفيتنام بسبب تقلصات شديدة يوم الأربعاء وأظهرت الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية وجود جسم غريب في معدته، وفقا لصحيفة مترو.

لم يتمكن المسعفون من معرفة ما هو، لكنهم لاحظوا أنه تسبب في ثقب الأمعاء والتهاب الصفاق، وهو حالة طبية خطيرة تبدأ في منطقة البطن؛ أي ما بين الصدر والحوض. ويحدث التهاب الصفاق عند التهاب طبقة الغشاء الرقيقة الموجود داخل البطن، والتي تُعرف بالغشاء البريتوني، ويمكن أن يسببه ثقب (تمزّق) في أحد أعضاء البطن، أو يكون نتيجة لحالات مرضية أخرى.

قرر الأطباء إجراء العملية وسرعان ما اكتشفوا ثعبانًا بطول 30 سم في بطن الرجل والذي، كان لا يزال حياً في حالة نادرة.

وتمكن الجراحون من استخراج الثعبان الحي بنجاح وتعافى الرجل في المستشفى.

ولم يكشف الرجل كيف دخل ثعبان البحر إلى بطنه، لكن الأطباء يعتقدون أنه دخل إلى فتحة الشرج، وانزلق إلى القولون، ودخل في أمعائه، ودخل إلى بطنه.

عبر الأطباء عن اندهاشهم من أن ثعبان البحر كان لا يزال حياً عندما أخرجوه.

وقال الدكتور فام مانه هونغ لوسائل الإعلام المحلية: "هذه حالة نادرة، لأن الثعبان تواجد في موقع يحتوي على وفرة من البراز وعرضة للعدوى".

وفي العام الماضي، اكتشف الأطباء خلال إجراء تنظير القولون ذبابة حية تطن داخل أمعاء الرجل. وكان المريض، البالغ من العمر 63 عامًا، قد ذهب لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة.

وكانت العملية تسير كالمعتاد حتى وصلت الكاميرا إلى القولون المستعرض، وهو أعلى الأمعاء الغليظة فاكتشفوا الذبابة الحية لكن لم يستطع أحد أن يشرح كيف وصلت إلى هناك.







