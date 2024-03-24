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الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنوده في قطاع غزة

3/24/2024 3:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي، أمس السبت، خلال العملية المستمرة، التي تستهدف عناصر حركة "حماس" في مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجندي يبلغ 21 عاما من مدينة "ريشون لتسيون" وكان مقاتلا، في الكتيبة 932، بلواء "ناحال"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، في القتال، الذي يشنه الجيش الإسرائيلي ضد حماس، في غزة إلى 252.

ووسط مداهمة مستشفى الشفاء، التي بدأت في وقت مبكر يوم الاثنين الماضي، قال الجيش الإسرائيلي أمس السبت إن القوات وجدت بنية تحتية تابعة لمجموعات مسلحة ومخابئ أسلحة.

وأضاف الجيش أن سلاح الجو هاجم أمس الأول الجمعة 35 موقعا في جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك غرف قيادة وبنية تحتية أخرى تابعة لهذه المجموعات.


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