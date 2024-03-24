الإفراج عن أكثر من 200 تلميذ خطفهم مسلحون في نيجيريا

الإفراج عن أكثر من 200 تلميذ خطفهم مسلحون في نيجيريا
التاريخ
3/24/2024 3:00:14 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أفرج عن أكثر من 200 تلميذ خطفهم مسلحون مطلع مارس في مدرسة في شمال غرب نيجيريا على ما أعلن اليوم الأحد حاكم ولاية كادونا أوبا ساني.
وقال ساني في بيان إن "تلاميذ كوريغا المخطوفين أفرج عنهم وهم سالمون" من دون أن يحدد طريقة الإفراج عنهم.
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