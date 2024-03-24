Sunday, 24 March 2024 11:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإفراج عن أكثر من 200 تلميذ خطفهم مسلحون في نيجيريا

3/24/2024 3:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفرج عن أكثر من 200 تلميذ خطفهم مسلحون مطلع مارس في مدرسة في شمال غرب نيجيريا على ما أعلن اليوم الأحد حاكم ولاية كادونا أوبا ساني.

وقال ساني في بيان إن "تلاميذ كوريغا المخطوفين أفرج عنهم وهم سالمون" من دون أن يحدد طريقة الإفراج عنهم.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24032024000110011019ID1108014338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث