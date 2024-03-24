الإفراج عن أكثر من 200 تلميذ خطفهم مسلحون في نيجيريا

أفرج عن أكثر من 200 تلميذ خطفهم مسلحون مطلع مارس في مدرسة في شمال غرب نيجيريا على ما أعلن اليوم الأحد حاكم ولاية كادونا أوبا ساني.

وقال ساني في بيان إن "تلاميذ كوريغا المخطوفين أفرج عنهم وهم سالمون" من دون أن يحدد طريقة الإفراج عنهم.





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