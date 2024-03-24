أسعار الذهب تزداد بعد توقعات بتراجع الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
) يشير الارتفاع الكبير في أسعار الذهب بعد إعلانات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال العام، وبينما وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في منتصف الأسبوع، شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا في جلسات التداول النهائية بسبب تقلبات قيمة الدولار الأمريكي.
كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.44 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى ذروتها عند 2,165.44 دولار للأونصة، ومع ذلك، فإن تعزيز الدولار الأمريكي، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، شكل تحديا لمستثمري الذهب من خلال جعل المعدن الثمين أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
كذلك أبرز بيتر فيرتيتش، محلل في "شركة كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش"، أن على الرغم من التقدير للدولار الأمريكي يخلق عقبات للذهب والمعادن الثمينة الأخرى، إلا أن العامل الرئيسي يبقى موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة المحتمل في المدى المتوسط، وأشار فيرتيتش إلى أن توقعات خفض الفائدة تعني تكاليف أقل لحيازة الذهب، مما يجعله فرصة استثمارية جذابة للعديد من المستثمرين.
وعادة ما ترتفع أسعار الذهب عندما تنخفض أسعار الفائدة، حيث يصبح المعدن الثمين الذي لا يعيد العائد نسبياً أكثر جاذبية، وتم تعزيز هذا المشهد بإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الموافق 21 مارس، حيث أكدوا عزمهم على خفض أسعار الفائدة بنسبة ثلاثة أرباع نقطة بالنسبة إلى نهاية عام 2024، على الرغم من التقلبات الحادة في معدلات التضخم مؤخراً.
في حين أن هذا التأكيد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي زاد من ثقة المستثمرين وساهم في ارتفاع أسعار الذهب، مما يمثل الحالة الخامسة للوصول إلى مستوى جديد خلال الشهر، ومازالت الديناميات بين سياسات أسعار الفائدة والضغوط التضخمية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي تؤثر في اتجاهات أسعار الذهب، حيث يراقب المستثمرون عن كثب قرارات البنوك المركزية وتطورات السوق للإشارات حول الاتجاهات المستقبلية.
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