مشرعون أمريكيون يدينون تركيز وكالة الطاقة الدولية على التحول الأخضر على حساب أمن الطاقة

(MENAFN
) رفع النواب الأمريكيون ذوو المراتب العالية اعتراضات بخصوص ما يرونه كانحرافاً عن الرسالة الأساسية للوكالة الدولية للطاقة، متهمين المنظمة بتفضيل الدعوة إلى الاستدامة البيئية على حساب واجبها في ضمان أمن الطاقة، في رسالة كتبها السيناتور الجمهوري جون باراسو، العضو البارز في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والنائب كاثي ماكموريس رودجيرز، رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، تم انتقاد الوكالة لانحرافها عن دورها التقليدي كحامية لاستقرار الطاقة.
كما عبرت الرسالة في 20 مارس 2024، عن مخاوف من أن توقعات واقتراحات السياسات الأخيرة للوكالة قد عرضت أمن الطاقة للخطر من خلال تثبيط الاستثمار الكافي في مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم، وشدد النواب على الأثر الكبير لتوقعات الوكالة في تشكيل الانطباعات العالمية حول أنماط الطاقة المستقبلية، مؤكدين على ضرورة للوكالة للحفاظ على النزاهة في تحقيق مهمتها في أمن الطاقة.
كذلك وجه النواب رسالتهم إلى المدير التنفيذي للوكالة الدكتور فاتح بيروك، حيث أبرزوا اعتقادهم بأن الوكالة قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها، واتهموا بشكل خاص الوكالة بالسماح بتفسيرات متحيزة لتوقعاتها لدعم سياسات تهدد أمن الطاقة، وحذروا من استغلال توقعات الوكالة للترويج لأجندات تعطل أمن الإمدادات الطاقية على حساب استقرار الإمدادات.
في حين احتلت الوكالة الدولية للطاقة دوراً بارزاً في الترويج لتقليل انبعاثات الكربون على الصعيد العالمي، وقد واجه هذا التحول نحو مبادرات الاستدامة انتقادات من النواب الذين يجادلون بأنه يتجاهل أهمية أمن الطاقة، خاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة التقليدية، وتعكس الرسالة المخاوف الأوسع نطاقاً داخل الساحة السياسية الأمريكية بشأن الموقف الأيديولوجي المفترض للمنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة، وتسلط الضوء على الحوار المستمر بشأن التوازن بين الأهداف البيئية واستقرار الطاقة.
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