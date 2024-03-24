الهاكرز المدعومون من كوريا الشمالية تستهدف مشاريع العملات الرقمية

(MENAFN
) توجه الهاكرز المدعومون من كوريا الشمالية نحو مشاريع العملات الرقمية، مكشفين عن ثغرات في الصناعة، وقد نفذ هؤلاء الهاكرز مؤخراً سلسلة من الهجمات، أسفرت عن سرقة ملايين الدولارات من العملاء، ويسلط تقرير لصحيفة الضوء على هذا الاتجاه المقلق، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والناشئة خاصة معرضة للخطر نظراً لقلة الموارد لتطبيق إجراءات أمنية قوية.
كما تبرز هذه الهجمات التحديات التي تواجه شركات العملات الرقمية، حيث يمكن أن تؤدي الانتهاكات الأمنية إلى خسائر مالية جسيمة، ويؤكد آري ريدبورد، رئيس السياسة في مختبرات "تي آر إم"، أهمية تعزيز الدفاعات السيبرانية لمواجهة هذه التهديدات، وتختص المختبرات في مساعدة المؤسسات المالية والوكالات الحكومية في التحقيق في غسيل الأموال والاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية.
كذلك تؤكد "إميونيفاي"، منصة تشجع الأفراد على تحديد والإبلاغ عن ثغرات البرمجيات، على الأثر المالي الكبير للهجمات والاحتيال في قطاع العملات الرقمية ، ويُقدَّر أن تكلفة هذه الحوادث كانت حوالي 1.8 مليار دولار العام الماضي، على الرغم من أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 50 في المئة عن عام 2022. ومع ذلك، تُظهر البيانات من "إميونيفاي" أيضًا أن مجموعة لازاروس، المرتبطة بكوريا الشمالية، كانت مسؤولة عن ما يقرب من خُمس هذه الخسائر، مما يدل على تزايد تطورهم وتأثيرهم.
في حين يُظهر تقرير صادر عن "تشايناليسيس" في يناير ارتفاعاً ملحوظاً في الهجمات على العملات الرقمية المرتبطة بكوريا الشمالية، وصلت إلى مستوى قياسي في العام السابق، ويُؤكد هذا الارتفاع في الهجمات على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية واليقظة داخل صناعة العملات الرقمية للحد من المخاطر التي تشكلها العناصر الخبيثة.
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