واردات الطاقة في الاتحاد الأوروبي تتدهور مع تراجع الأسعار وتدابير الحفاظ على الطاقة

(MENAFN
) في الربع الأخير من عام 2023، لاحظ الاتحاد الأوروبي انخفاضًا كبيرًا في واردات منتجات الطاقة، وفقًا لـ يوروستات، مكتب الإحصاءات الأوروبي، وتشير البيانات إلى انخفاض في قيمة وكمية منتجات الطاقة، بلغت 111.3 مليار يورو (120.9 مليار دولار) و187.9 مليون طن على التتابع، وهذا يشكل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 34.2 بالمئة في القيمة و 11.7 بالمئة في الوزن الصافي مقارنة بالفترات السابقة.
كما تكشف إحصائيات يوروستات عن اتجاه أوسع خلال عام 2023، حيث تشير إلى انخفاض كبير بنسبة 35 بالمئة في قيمة واردات منتجات الطاقة مقارنة بالعام السابق، وبالمثل، شهدت حجم الواردات انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 9.4 في المئة خلال نفس الفترة، ويُرجع هذا التراجع العام في واردات الطاقة في الغالب إلى انخفاض كبير في الأسعار عبر مختلف سلع الطاقة.
ومن الملاحظ بشكل خاص التراجع في القيمة والحجم من واردات الغاز الطبيعي خلال عام 2023، مع انخفاض حاد بنسبة 52.2 بالمئة و 16.1 بالمئة على التوالي مقارنة بأرقام عام 2022، ويعكس هذا التراجع في واردات الغاز الطبيعي الديناميات السوقية والجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لمعالجة استهلاك الطاقة والاعتماد عليها.
كذلك تؤكد يوروستات على تأثير الخطة الخفض التي اعتمدتها دول الاتحاد الأوروبي، بهدف خفض استهلاك الغاز بنسبة لا تقل عن 15 في المئة، وتُظهر هذه الجهود المشتركة التفاني للاتحاد في التخفيف من الضعف في مجال الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة، وبالتالي، فإن التراجع في واردات الطاقة لا يعكس فقط الديناميات السوقية بل يدل أيضًا على موقف استباقي نحو الحفاظ على الطاقة والصمود ضمن الاتحاد الأوروبي.
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