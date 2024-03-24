وكالة فيتش تحسن توقعات الاقتصاد البريطاني مستشهدة بالسياسات المستقرة وإدارة الدين الفعّالة

(MENAFN
) في تطور ملحوظ بخصوص الوضع الاقتصادي لبريطانيا، أعلنت وكالة فيتش لتصنيف الائتمان يوم الجمعة الموافق 22 مارس، عن تغيير في توقعاتها، حيث قامت بتحسينها من "سلبية" إلى "مستقرة"، مع إعادة تأكيد تصنيف البلاد الائتماني عند "أ أ-"، وهذا التغيير في النظرة يشير إلى انخفاض في المخاطر المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى انحسار القلق الذي أبرزته تقييمات فيتش السابقة في أكتوبر 2022.
كما تفسر فيتش أن إعادة التقييم تعكس انخفاضًا في المخاطر المتعلقة بالسياسات الاقتصادية داخل بريطانيا منذ إصدار تقديراتها السلبية السابقة، وتؤكد بيانات الوكالة توقع استقرار نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2025، مما يشير إلى مستوى من الثقة في النهج الإداري المالي للبلاد، وتتوقع فيتش تحسينًا تدريجيًا في العجز المالي لبريطانيا، حيث تقدر الانخفاض من 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق إلى 3.7 في المئة بحلول عام 2025، وهذا التقدير يتماشى مع الجهود المبذولة لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز الصلابة المالية في مواجهة التطورات العالمية المتغيرة.
كذلك تؤكد فيتش على الاتجاه الإيجابي لتضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، ولاحظ أن تضخم أسعار المستهلك السنوي شهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض من ذروته بنسبة 11.2 في المئة في أكتوبر 2022 إلى 3.4 في المئة حتى فبراير من هذا العام، ويُنظر إلى هذا الانخفاض على أنه تطور إيجابي، مشيرًا إلى إمكانية تخفيف الضغوط التضخمية والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي العام.
في حين تعكس توقعات فيتش المحسنة ثقة متزايدة في مسار الاقتصاد البريطاني، مدعومة بالاتجاهات المواتية في استقرار السياسات وإدارة الدين والتضخم، ويُشير هذا إعادة التقييم إلى توجه متفائل بشأن صمود الاقتصاد الوطني ويسلط الضوء على الجهود المستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
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