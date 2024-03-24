المساهمون يوافقون على خطة الدمج لمشروع وسائل التواصل الاجتماعي لترامب وسط صعوبات قانونية

(MENAFN
) في خطوة هامة تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وسط التحديات القانونية، وافق المساهمون على مقترح الدمج الذي يتضمن منصة وسائل التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب، وتم تأكيد هذا القرار بعد تأجيلات متعددة، وينطوي على دمج "شركة ديجيتال وورلد أكوزيشن ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجي" الأخيرة تمتلك منصة "تروث سوشيال"، وتم إعلان ذلك خلال بث عبر الإنترنت لجلسة التصويت، مما يشكل تقدمًا كبيرًا لمشاريع ترامب في الإعلام.
كما يعد هذا الدمج وعدًا بتحفيز حوالي 3 مليارات دولار في مبادرات ترامب، مما يوفر وسادة مالية ملحة وسط تصاعد الضغوط القانونية، ومن الجدير بالذكر أن ترامب متورط حاليًا في قضية احتيال ذات ملف عالٍ في ولاية نيويورك، حيث يواجه غرامة ضخمة قدرها 454 مليون دولار، ومع ذلك، قد تواجه عملية الوصول إلى هذه الأموال عراقيل إجرائية، مما قد يمتد على مدى عدة أشهر.
كذلك تنطلق فكرة "تروث سوشيال" من طرد ترامب من منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل فيسبوك وتويتر، تحت ذريعة الوقاية من التحريض على العنف المحتمل، وتم تنفيذ هذه الحظر بعد انتفاضة كابيتول هيل، التي شهدت اقتحام أنصار ترامب للكونغرس في محاولة لعرقلة تصديق فوز جو بايدن بالرئاسة، وعلى الرغم من أن ترامب تمت إعادته في نهاية المطاف إلى بعض المنصات، إلا أن إنشاء تروث سوشيال يؤكد جهوده المستمرة لإنشاء منصة رقمية لتواصله السياسي وسط النزاعات القانونية المثيرة.
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