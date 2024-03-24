روسيا تنفي الحصول على معلومات أمريكية قبل حادث موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفى سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن تكون الولايات المتحدة قد أرسلت أي معلومات محددة للسفارة قبل الهجوم الذي وقع أمس الأول في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو وأدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أنتونوف قوله "لم يتم تقديم أي معلومات محددة لنا". وأضاف أنه لم يحدث أي اتصال بعد الهجوم.
كانت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة الأمريكية نقلت في وقت مبكر هذا الشهر معلومات إلى روسيا عن هجوم مزمع في موسكو وأصدرت أيضا نصائح عامة للأمريكيين في روسيا في السابع من مارس.
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