روسيا تنفي الحصول على معلومات أمريكية قبل حادث موسكو

نفى سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن تكون الولايات المتحدة قد أرسلت أي معلومات محددة للسفارة قبل الهجوم الذي وقع أمس الأول في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو وأدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أنتونوف قوله "لم يتم تقديم أي معلومات محددة لنا". وأضاف أنه لم يحدث أي اتصال بعد الهجوم.

كانت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قد ذكرت في وقت سابق أن الحكومة الأمريكية نقلت في وقت مبكر هذا الشهر معلومات إلى روسيا عن هجوم مزمع في موسكو وأصدرت أيضا نصائح عامة للأمريكيين في روسيا في السابع من مارس.





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