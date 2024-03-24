اكتمال عدد الجياد المتأهلة إلى نهائيات بطولة دبي الدولية للجواد العربي



وصل عدد الجياد المتأهلة إلى الأشواط الرئيسية الستة في نهائيات بطولة دبي الدولية للجواد العربي، إلى 42 جواداً بختام منافسات اليوم الثاني من البطولة المقامة بمركز دبي التجاري بمشاركة 205 خيول من 15 دولة تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.

وأقيمت اليوم 7 أشواط تأهيلية تضمنت شوطين لفئتي المهور بعمر سنة واحدة“أ” و“ب”، وشوط المهور عمر سنتين، وشوط المهور عمر ثلاث سنوات، وشوط الفحول بعمر من 4 إلى 6 سنوات، وشوط الفحول بعمر من 7 إلى 9 سنوات، وأخيرا شوط الفحول بعمر 10 سنوات فأكبر.

ويتأهل من أشواط اليوم 21 جواداً تنضم إلى الفائزين من أمس (21 جواداً) إلى النهائيات التي تقام غداً.

ويخصص اليوم الثالث والأخير للبطولة غداً لإقامة الأشواط الرئيسية من خلال 6 بطولات هي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور، وبطولة الفحول.

وتمثلت أبرز نتائج اليوم، في شوط المهور بعمر سنة واحدة“أ” الذي شارك فيه 9 مهور، في فوز المهر "أتش أي اكسيلانت" ملك نايلا حايك بصدارة هذا الشوط، بعدما سجل 91.75 نقطة، وحل المهر "قيصر أر جي" ملك نايلا حايك في المركز الثاني برصيد 91.52 نقطة، وجاء "كحيلة الريماس" لمربط الريماس للخيل، ثالثاً برصيد 91.17 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر سنة واحدة "ب"، شارك 9 مهور، واستبعد مهران، فاز "إم زد أديب" ملك خليفة عبدالله النعيمي بالمركز الأول محققاً 91.67 نقطة، والثاني "ع ج ربدان" لمربط عجمان برصيد 91.5 نقطة، والثالث ربدان الهواجر ملك غانم محمد عبيد الهاجري.

وتصدر مربط عجمان شوط المهور بعمر سنتين، الذي شارك فيه 18 مهراً، عبر "أي جي ساير" الذي فاز بالمركز الأول برصيد 92.42 نقطة، وتلاه "دي شخر" لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثاني بـ 92 نقطة، وجاء "سهم صارم" لمربط صارم للخيول العربية ثالثاً برصيد 91:92 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر ثلاث سنوات، شارك 17 مهراً، فاز المهر“أر دي راجان” لمالكه نايلا حايك، بالمركز الأول برصيد 92.83 نقطة، وفي المركز الثاني حل "حامد صارم" لسلطان حامد الحارثي برصيد 92.67 نقطة، وجاء "فهد ياس" لبخيت سعيد بخيت الكتبي في المركز الثالث برصيد 91.42 نقطة.

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