غارات جوية روسية على كييف ومنطقة لفيف

شنت القوات الروسية غارات جوية فجر الأحد على كييف ومنطقة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق مسؤولين محليين.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تليغرام "انفجارات في العاصمة. الدفاع الجوي يعمل. لا تغادروا الملاجئ". من جهته أفاد حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي بوقوع هجمات صاروخية في ستراي في جنوب مدينة لفيف.





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