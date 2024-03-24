غارات جوية روسية على كييف ومنطقة لفيف

(MENAFN
- Al-Bayan)
شنت القوات الروسية غارات جوية فجر الأحد على كييف ومنطقة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق مسؤولين محليين.
وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تليغرام "انفجارات في العاصمة. الدفاع الجوي يعمل. لا تغادروا الملاجئ". من جهته أفاد حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي بوقوع هجمات صاروخية في ستراي في جنوب مدينة لفيف.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN24032024000110011019ID1108014304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.