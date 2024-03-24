ساينز سائق فيراري يفوز بجائزة أستراليا الكبرى للسيارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 اليوم الاحد بعد خروج الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم من السباق بسبب مشكلة في المكابح.
وبعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية نجح ساينز وزميله في الفريق شارل لوكلير في الحصول على المركزين الأول والثاني على التوالي في حلبة ألبرت بارك في ملبورن بينما احتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثالث
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN24032024000110011019ID1108014302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.