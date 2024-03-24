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ظلت 16 ساعة تحت الأنقاض .. يحمي طفلته بجسده فينقذها رغم وفاته

3/24/2024 2:13:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت فرق الإنقاذ في البرازيل صباح أمس السبت من إنقاذ طفلة صغيرة عمرها 4 سنوات ظلت 16 ساعة تحت الأنقاض، واكتشاف جثة والدها بالقرب منها، بعد عاصفة عنيفة ضربت جنوب شرق البرازيل الجمعة، وخلفت أكثر من 12 قتيلاً.

وقال لويس كلاوديو دي سوزا (63 عاما) وهو جار وصاحب حانة محلية "حمى الأب الطفلة الصغيرة بجسده على نحو بطولي وتم إنقاذها (...) نحن نتألم، لكننا ممتنون لهذه المعجزة".

ولقي ثلاثة أشخاص آخرون حتفهم في نفس المكان.

وحذر حاكم بتروبوليس كلاوديو كاسترو الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الوضع في المنطقة "حرج" بسبب "الأمطار الغزيرة وفيضان نهر كيتاندينا".

ويكافح رجال الإطفاء للوصول إلى الأشخاص الذين تضرروا من الأمطار الغزيرة، وكثير منهم من سكان المناطق المهددة منذ فترة طويلة. وقالت السلطات إنه تم إنقاذ ما يقرب من 100 شخص.


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