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زلزال قوي يهز إقليم نوسا تينجارا الشرقي بإندونيسيا

3/24/2024 2:13:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الأحد أن زلزالا قوياً بقوة 6.1 درجة وقع قبالة ساحل إقليم نوسا تينجارا الشرقي بإندونيسيا.

وقالت الوكالة في منشور على موقع إكس إنه ليس من المرجح حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

وأضافت أن مركز الزلزال على بعد 104 كيلومترات جنوب شرقي مدينة اندي في إقليم نوسا تينجارا الشرقي وعلى عمق 47 كيلومترا.

ولم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.


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