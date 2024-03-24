زلزال قوي يهز إقليم نوسا تينجارا الشرقي بإندونيسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الأحد أن زلزالا قوياً بقوة 6.1 درجة وقع قبالة ساحل إقليم نوسا تينجارا الشرقي بإندونيسيا.
وقالت الوكالة في منشور على موقع إكس إنه ليس من المرجح حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.
وأضافت أن مركز الزلزال على بعد 104 كيلومترات جنوب شرقي مدينة اندي في إقليم نوسا تينجارا الشرقي وعلى عمق 47 كيلومترا.
ولم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.
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