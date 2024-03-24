بالفيديو .. داعش ينشر لحظات هجوم موسكو الدامي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، عادة ما يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي، شريط فيديو صوّره على ما يبدو مُنفّذو الهجوم داخل قاعة للحفلات الموسيقيّة قرب العاصمة الروسيّة موسكو، وفق ما أفاد موقع "سايت" المتخصّص في رصد المواقع المتشددة.



ويُظهر الفيديو البالغة مدّته دقيقة و31 ثانية عددا من الأفراد الذين بدت وجوههم غير واضحة وأصواتهم مُشوّشة، وهم يمسكون بنادق هجوميّة وسكاكين، داخل ما بدا أنّه بهو قاعة الحفلات الموسيقيّة "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك في شمال غرب العاصمة الروسيّة.



وبينما كان المهاجمون يُطلقون رشقات ناريّة عدّة، شوهِد عدد من الجثث أرضا، وأمكن رؤية حريق يندلع في الخلفيّة.



وظهر شريط الفيديو هذا على حساب في تلغرام قال موقع "سايت" إنّه يعود لوكالة "أعماق" التابعة لداعش.



وأسفر الهجوم الذي أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليّته عنه مساء الجمعة، عن مقتل 133 شخصا على الأقلّ. وهذا هو الهجوم الأكثر دمويّة الذي يتبنّاه داعش على الأراضي الأوروبّية.