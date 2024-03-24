الداعية وسيم يوسف يعلن إصابته بمرض خطير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الداعية الإماراتي وسيم يوسف، السبت، إصابته بمرض السرطان، خلال بث مباشر على صفحته في "تيك توك".
وأجاب وسيم يوسف، على استفسار أحد متابعيه حول نتائج الفحوصات التي أجراها مؤخرا، قائلا: "والله سرطان، الحمد لله الأمور طيبة"، دون كشف مزيد من التفاصيل حول مرضه.
وأضاف يوسف (42 عاما): "الله يبتلينا بالأوجاع والأمراض حتى نعلم يقينا أن الدنيا ليست لنا، وأننا زوار في هذا المكان".
العربي 21
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