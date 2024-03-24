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الداعية وسيم يوسف يعلن إصابته بمرض خطير

3/24/2024 2:06:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الداعية الإماراتي وسيم يوسف، السبت، إصابته بمرض السرطان، خلال بث مباشر على صفحته في "تيك توك".


وأجاب وسيم يوسف، على استفسار أحد متابعيه حول نتائج الفحوصات التي أجراها مؤخرا، قائلا: "والله سرطان، الحمد لله الأمور طيبة"، دون كشف مزيد من التفاصيل حول مرضه.


وأضاف يوسف (42 عاما): "الله يبتلينا بالأوجاع والأمراض حتى نعلم يقينا أن الدنيا ليست لنا، وأننا زوار في هذا المكان".

العربي 21


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