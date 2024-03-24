MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الجنرال الألماني المتقاعد هارالد كوجات في مقابلة مع RBB Inforadio، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك الإمكانات العسكرية اللازمة لتحقيق الأهداف في ساحة المعركة.وأضاف كوجات، الذي خدم سابقا في سلاح الجو الألماني: "يقومون في ألمانيا، بإضفاء طابع رومانسي على الحرب. ويعتقدون أنه يمكن الفوز بها بالحجج الأخلاقية. لكن تحقيق الانتصار يتطلب قدرات عسكرية وقوة نارية. وفي هذا الصدد، في الواقع، كل شيء يتطور ببطء ولكن بثبات لصالح روسيا".

ولفت الجنرال السابق الانتباه إلى أن روسيا لا تواجه أي مشاكل كبيرة في تجنيد المتطوعين في قواتها المسلحة، بينما في أوكرانيا تعتبر قضية العناصر حادة حاليا.

ووفقا له، الزعم بأن نظام كييف سيتمكن من تحقيق أهدافه العسكرية في حال حصل على إمدادات كافية من الأسلحة، ليس إلا "محض هراء".

روسيا اليوم