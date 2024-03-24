أسعار النفط تنخفض بفعل محادثات وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة في ظل احتمال وقف إطلاق النار في غزة، بينما خففت الحرب في أوروبا وتراجع عدد منصات الحفر الأمريكية من حدة الانخفاض. وبلغ سعر برنت عند التسوية 85.43 دولارا، متراجعاً بمقدار 35 سنتا، فيما تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي عند 80.63 دولار للبرميل منخفضا 44 سنتا. وسجل كلا الخامين تغيراً بقرابة 1 بالمئة خلال الأسبوع. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر يمكن أن تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس. ومن جانب آخر أدى الصراع في أوروبا الشرقية إلى منع أسعار النفط من الانخفاض بشكل أكبر. وقالت كييف إن روسيا شنت أكبر هجوم صاروخي وطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا يوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة أكبر سد في البلاد وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق. ويجري الحديث عن أن روسيا قد تخفض سعر نفطها بشكل أكبر في ضوء التصعيد الحالي، ما سيجعل الخام الروسي أكثر جاذبية للمشترين الدوليين. في هذه الأثناء، يستعد الدولار الأمريكي لتحقيق مكاسب واسعة للأسبوع الثاني بعد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري يوم الخميس.
الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا ترتفع بسبب مخاوف العرض
ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وسط مخاوف بشأن العرض، وارتفاع الطلب على الشحنات الفورية. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال ثمانية بالمئة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 9.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من فبراير الماضي، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. وتراجعت الأسعار الفورية الآسيوية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات تقريبًا، لتصل إلى 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث أثرت وفرة المخزون ودرجات الحرارة المعتدلة نسبيا على الأسعار. وفي أوروبا، من المتوقع أن تبدأ موجة من البرد وتمتد لعدة أيام، ما قد يؤدي إلى استمرار عمليات السحب من المخزون. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 1 بالمئة يوم الجمعة وسط توقعات بطقس أكثر اعتدالا خلال الأسبوعين المقبلين، ووفرة في المخزون، وتوقعات بأن تظل تدفقات الغاز إلى مصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس منخفضة بسبب تعطل اثنان من خطوط التسييل الثلاثة حتى شهر مايو لإجراء الإصلاحات.
إعداد: مؤسسة العطية.
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