ابركيس للاستشارات القانونية تُعزّز حضورها في السوق اضافة الى تعزيز ثقة العملاء

(MENAFN
- Media4pr) (دبي، الإمارات العربية المتحدة) - أعلنت ابركيس للاستشارات القانونية، مقدمة خدمات قانونية مرموقة في دبي، اليوم عن تعيين ثلاثة من كبار كوادرها لتعزيز تواجدها في السوق المحلية في الإمارات العربية المتحدة وسوق الشرق الأوسط بشكل عام الذين يتمتعون بقدرات قيادية متميزة في ممارساتهم القانونية.
بفضل خبراتهم الواسعة ومعرفتهم المتعمقة بالسوق، تم تعيين السيد راتمير بروسكورنوف إلى منصب نائب الشريك الإداري، والسيدة ألكسندرا خوخلوفا كرئيسة لقسم الممارسة المؤسسية ، والسيد تامرين دارباكوف كمدير للشؤون الخارجية. هذه التعيينات الاستراتيجية تظهر التزام شركة ابركيس بتوسيع محفظة خدماتها لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة في المجال القانوني.
يشغل السيد راتمير بروسكورنوف، بفضل خبرته الغنية في مجال القانون التجاري والتخطيط الاستراتيجي، دوراً حيوياً في تعزيز نمو ونجاح شركة ابركيس في البيئة التجارية التنافسية في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.
بفضل خلفيتها الواسعة في الممارسة المؤسسية ، ستقود السيدة ألكسندرا خوخلوفا جهود ابركيس في تقديم حلول قانونية شاملة للعملاء. وستعزز مهاراتها القيادية القوية ومعرفتها بالصناعة موقف ابركيس كرائد في خدمات القانون.
سيلعب السيد تامرين دارباكوف، بصفته مدير الشؤون الخارجية، دورًا حاسمًا في تعزيز علاقات ابركيس مع الجهات المعنية الرئيسية والمساهمة في استراتيجية النمو والتوسع العام للشركة. وستكون خبرته في الشؤون الحكومية لا تقدر بثمن في التنقل في المنظومة التنظيمية المعقدة.
في تعليقه على التعيينات الجديدة، أكد السيد ألكسندر كوكويف، الشريك الإداري لابركيس للاستشارات القانونية: "نحن متحمسون لتعيين راتمير وألكسندرا وتامرين في مناصب قيادية. ستقوم مهاراتهم المتنوعة ومعرفتهم بالصناعة بتعزيز قدراتنا وتمكيننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل. ستكون الترقيات الرئيسية بمثابة حافز في دفع عجلة نمو الشركة إلى ما هو أبعد من الأسواق الخاصة بقطاعات محددة باعتبارها شركة رائدة في مساعدة عمالقة التجارة الدولية في المعاملات والاتفاقيات التجارية والاستشارات القانونية وتسوية المنازعات والعديد من الخدمات الأخرى بخبرتها العالمية التي لا مثيل لها."
تتمتع ابركيس للاستشارات القانونية بوضع متميز للاستفادة من هذا النمو والمساهمة في اقتصاد دبي من خلال خدماتها القانونية المبتكرة والتزامها بالتميز.
وبينما تواصل ابركيس للاستشارات القانونية توسيع خدماتها وتعزيز فريقها القيادي، تظل الشركة ملتزمة بتحقيق الرؤية الاقتصادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودعم خطة دبي الاقتصادية 2033. ومع التركيز على التميز والنزاهة ورضا العملاء، تستعد ابركيس للاستشارات القانونية لقيادة الطريق في خدمات القانون في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
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