شركة البحر الأحمر الدولية تستعد لاستقبال المزيد من الضيوف في عام 2024

(MENAFN
- BCW Global) الرياض، 21 مارس 2024: أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، المسؤولة عن تطوير الوجهة السياحية المتجددة، "البحر الأحمر"، عن استعدادها لافتتاح المزيد من المنتجعات ومرافق الضيوف والتجارب المميزة خلال عام 2024، مما يرسخ مكانتها كأول المشاريع الكبرى التي ترحب رسمياً بزوارها وكلاعب رئيسي يساهم في تحقيق "رؤية 2030".
وكانت وجهة "البحر الأحمر" قد بدأت استقبال ضيوفها في عام 2023، وافتتحت حالياً منتجعي " سيكس سنسز الكثبان الجنوبية" و"سانت ريجس البحر الأحمر". كما يستقبل مطار البحر الأحمر الدولي رحلات أسبوعية منتظمة تديرها "الخطوط الجوية السعودية" من الرياض وجدة، ومن المقرر أن يباشر عمليات الطيران الدولية هذا العام.
المنتجعات القادمة لعام 2024
على الصعيد المستقبلي، قد بدأت "نجومه"، وهي واحدة من محميات الريتز-كارلتون الست الوحيدة في العالم، باستقبال الحجوزات للإقامة اعتباراً من 26 مايو 2024. وباعتبارها تقع على جزيرة أمهات ذات الطبيعة الساحرة، يمكن للضيوف تجربة الغوص والغطس حول واحد من أشهر الأرخبيلات البكر في العالم.
كما سيشهد هذا العام افتتاح جزيرة "شيبارة" كأول منتجع تملكه وتديره شركة البحر الأحمر الدولية في وجهة "البحر الأحمر". وتضم الجزيرة المحاطة بالمياه الكريستالية الصافية 30-40 متراً من الشعب المرجانية قرب الشاطئ، والتي ستوفر لزوارها فرصة متميزة لاستكشاف الحياة البحرية. وقد تم تصميم مساحات المشروع بتناسبٍ مع البيئة، حيث تعكس الفلل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ألوان المحيط والسماء أثناء تغيرها على مدار اليوم.
وتجري أعمال تجهيز المنتجع الجبلي "ديزرت روك" على قدم وساق، ليرحب بزواره في وقت لاحق من العام الجاري. ويقع المنتجع في وادٍ مخفي وساحر، حيث يوفر رفاهية لا مثيل لها من خلال غرفه الفندقية التي لا يتجاوز عددها الستين. ويعتمد المنتجع في تصميمه على أسلوب هندسي فريد، ليتناغم مع طبيعة السفوح الجبلية ويعكس جمالها الساحر، مما يقدم للضيوف حرية الاختيار بين الوحدات السكنية الفاخرة المبنية على مستوى الأرض، أو الأجنحة الفندقية المشيّدة في منتصف الطريق نحو أعلى الجبل، أو الغرف المميزة التي بُينت داخل كتلة الصخور نفسها.
تجارب حصرية
توفر العلامات الفرعية الجديدة، "أكون" (Akun) و"واما" (WAMA) و "جالاكسيا" (Galaxea)، فرصاً مذهلة لاستكشاف الأراضي والمناظر البحرية المتنوعة لوجهة "البحر الأحمر".
وتتيح "أكون" مجموعة من أنشطة المغامرات البرية التي تناسب الهواة والمحترفين على حدٍ سواء - بما في ذلك الجولات المصحوبة بمرشدين إلى المواقع التاريخية، ومغامرات الطهي التي تسلط الضوء على روعة النكهات النابضة التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المغامرات الخارجية مثل مغامرات الجبال، وركوب الدراجات الكهربائية والدراجات ذات الإطارات العريضة، وتجارب التنزّه لمسافات طويلة عبر المسارات الطبيعية، ورحلات السفاري الصحراوية.
وبدورهما، تقدم العلامتان التجاريتان "واما" و"جالاكسيا" تجارب مائية لا تُنسى، بما في ذلك الغوص والغطس والتجديف بقوارب الكاياك والتزلج بالأشرعة والإبحار. وتحتضن وجهة "البحر الأحمر" 175 نوعاً من الشعاب المرجانية، و195 نوعاً من الأسماك والأنواع المهددة بالانقراض على غرار أسماك الحلاوي والسلاحف صقرية المنقار.
ويمكن للضيوف البقاء على اتصال بالإنترنت، وتجربة سرعات الاتصال الرائدة عالمياً عبر الهاتف المحمول في وجهة "البحر الأحمر" من خلال شبكة الجيل الخامس 5G المعترف بها من قبل شركة "أوكلا". وتجسد هذه الشبكة التزام الشركة بمفهوم الاستدامة دون المساومة على الأداء، فهي مدعومة كلياً بالطاقة المتجددة ومصممة بعناية فائقة لتتناسب مع طبيعة الوجهة.
علاوة على ذلك، كرست شركة البحر الأحمر الدولية جهودها لتزويد الضيوف بتجربة وصول لا مثيل لها، ومراعاة راحتهم من خلال أدق تفاصيل التصميم. فبمجرد وصولهم إلى مطار البحر الأحمر الدولي، يتم نقل الضيوف إلى منتجعهم بواسطة مركبة كهربائية فائقة الفخامة. ويمكن للمقيمين في منتجعات جزيرة "البحر الأحمر" اختيار خدمة النقل الفاخرة بالطائرة المائية التي تعمل بوقود الطيران المستدام (SAF)، والتي تديرها شركة "فلاي رد سي" التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.
المبادرات المستدامة
باعتبارها مطوراً مسؤولاً، لا تقتصر جهود شركة البحر الأحمر الدولية على الاستدامة وإنما تسعى لترك أثر متجدد على البيئة الطبيعة من حولها، مما يوفر نسبة فائدة صافية من عمليات الحفاظ على البيئة تبلغ 30% بحلول عام 2040. وكانت شركة البحر الأحمر الدولية قد أعلنت في مؤتمر COP28 بدبي عن التزامها بحماية الشعب المرجانية وتنميتها داخل وخارج البحر الأحمر، وقامت بتركيب أكثر من 760 ألف لوحة كهروضوئية لتمكين المرحلة الأولى للوجهة من الانفصال عن شبكة الكهرباء الوطنية، وتزويدها بالطاقة حصراً من أشعة الشمس.
وعند اكتمالها في عام 2030، ستضم وجهة "البحر الأحمر" 50 منتجعاً يوفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 غرفة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للغولف، ومطاعم ومقاهٍ، ومرافق للترفيه والاستجمام.
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