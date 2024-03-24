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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي شمال غزة

3/24/2024 1:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي من الكتيبة 932 خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.


وتدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ170، على وقع غارات إسرائيلية على منزل شرقي رفح راح ضحيتها 6 شهداء بالإضافة إلى عدد من الجرحى.


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