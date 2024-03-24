جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي شمال غزة
التاريخ
3/24/2024 1:07:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي من الكتيبة 932 خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.
وتدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ170، على وقع غارات إسرائيلية على منزل شرقي رفح راح ضحيتها 6 شهداء بالإضافة إلى عدد من الجرحى.
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