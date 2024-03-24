45.8 مليار درهم إيرادات خدمات الاتصالات في الإمارات خلال 2023

بلغت إيرادات خدمات الاتصالات المقدمة في الإمارات 45.8 مليار درهم خلال العام الماضي، متضمنة إيرادات خدمات الهواتف المتحركة والثابتة وأنشطة بيع الهواتف والخدمات المختلفة المقدمة من مشغلي الاتصالات المحليين.

وأوضحت بيانات النتائج المالية للمشغلين عن العام المنقضي أن قطاع الهاتف المتحرك قد تصدر إيرادات الخدمات بحصة 38.9% من الإيرادات الإجمالية للخدمات مسجلاً إجمالياً قدره 17.8 مليار درهم على مدار العام. بينما كان نصيب خدمات القطاع الثابت متضمنة خدمات الإنترنت 33.4% بإجمالي بلغ 15.3 مليار درهم عن العام المنقضي. أما على صعيد أنشطة بيع الجملة والأجهزة الذكية فحققت إيرادات إجمالية قدرها 12.7 مليار درهم درهم بنسبة 27.7% من إجمالي إيرادات خدمات قطاع الاتصالات في العام الماضي.

ووفق توزيع الإيرادات على أساس ربعي سجلت إيرادات الخدمات بشكل عام حصصاً متساوية بإجمالي بلغ 11.5 مليار درهم خلال كل من الربع الأول والثاني والرابع من العام المنقضي، بينما كان الربع الثالث الأقل على صعيد إيرادات الخدمات مسجلاً 11.3 مليار درهم. وطبقاً لنوعية الخدمات، حقق الربع الرابع أكبر قدر من الإيرادات بنحو 4.6 مليارات درهم على صعيد خدمات المتحرك، وقرابة 3.9 مليارات درهم كإيرادات للقطاع الثابت، بينما كان الربع الثاني الأنشط في إيرادات الأنشطة الأخرى لبيع الجملة والهواتف بإجمالي ناهز 3.3 مليارات درهم.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات أن إجمالي قاعدة المشتركين في خدمات الاتصالات بالسوق المحلي قد بلغ 23.5 مليون مشترك بنهاية العام الماضي. واختصت أنشطة الهاتف المتحرك بنسبة تجاوزت 90.3% من إجمالي المشتركين بإجمالي بلغ 21.2 مليون مشترك بنمو قدره 4% بأكثر من 800 ألف مشترك جديد عن المسجل نهاية العام الماضي، وأرجع المشغلان النمو إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها اشتراكات الخدمات، لا سيما اشتراكات الدفع الآجل، تلتها خطوط الدفع المسبق، وذلك مقابل العروض التنافسية في السوق، ولا سيما المرتبطة بخدمات البيانات.

بينما بلغت حصة خدمات القطاع الثابت وفق نتائج المشغلين 9.7% بإجمالي بلغ 2.3 مليون مشترك، ويشهد القطاع جاذبية استناداً إلى الإقبال على خدمات الإنترنت المتطور عريض النطاق والخدمات المرتبطة به، كالخدمات المرئية وبروتوكولات الاتصالات عبر الإنترنت وغيرها.