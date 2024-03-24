«ميركاتو» يوفّر تجربة تسوق فريدة في رمضان

كشف سوق ((ميركاتو)) عن توفير تجربة تسوق فريدة في شهر رمضان من خلال منتجات متنوعة أمام المتسوقين، كما يوفر السوق فرصة ربح جوائز تبلغ قيمتها 3000 درهم يومياً، بالإضافة إلى جائزة كبرى ((رحلة إلى جزر المالديف)).

ومن بين التجارب الفريدة، استضاف ((ميركاتو)) حفل إفطار رمضاني لدعم مبادرته الخيرية حيث تهدف لتشجيع المتسوقين على تقديم التبرعات وتعزيز روح العطاء لمد يد العون للمحتاجين.

وأقيم حفل الإفطار في ((باشا سراي)). وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لسوق ((ميركاتو)): تعتبر هذه إحدى المبادرات السنوية التي تعكس قيم العطاء التي يحملها شهر رمضان.