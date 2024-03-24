«ميركاتو» يوفّر تجربة تسوق فريدة في رمضان

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف سوق ((ميركاتو)) عن توفير تجربة تسوق فريدة في شهر رمضان من خلال منتجات متنوعة أمام المتسوقين، كما يوفر السوق فرصة ربح جوائز تبلغ قيمتها 3000 درهم يومياً، بالإضافة إلى جائزة كبرى ((رحلة إلى جزر المالديف)).
ومن بين التجارب الفريدة، استضاف ((ميركاتو)) حفل إفطار رمضاني لدعم مبادرته الخيرية حيث تهدف لتشجيع المتسوقين على تقديم التبرعات وتعزيز روح العطاء لمد يد العون للمحتاجين.
وأقيم حفل الإفطار في ((باشا سراي)). وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لسوق ((ميركاتو)): تعتبر هذه إحدى المبادرات السنوية التي تعكس قيم العطاء التي يحملها شهر رمضان.
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