Sunday, 24 March 2024 08:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«ميركاتو» يوفّر تجربة تسوق فريدة في رمضان

3/24/2024 12:16:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف سوق ((ميركاتو)) عن توفير تجربة تسوق فريدة في شهر رمضان من خلال منتجات متنوعة أمام المتسوقين، كما يوفر السوق فرصة ربح جوائز تبلغ قيمتها 3000 درهم يومياً، بالإضافة إلى جائزة كبرى ((رحلة إلى جزر المالديف)).

ومن بين التجارب الفريدة، استضاف ((ميركاتو)) حفل إفطار رمضاني لدعم مبادرته الخيرية حيث تهدف لتشجيع المتسوقين على تقديم التبرعات وتعزيز روح العطاء لمد يد العون للمحتاجين.

وأقيم حفل الإفطار في ((باشا سراي)). وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لسوق ((ميركاتو)): تعتبر هذه إحدى المبادرات السنوية التي تعكس قيم العطاء التي يحملها شهر رمضان.

MENAFN24032024000110011019ID1108014220

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث