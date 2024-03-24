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القوات الأميركية تعلن الاشتباك مع طائرات مسيّرة للحوثيين في البحر الأحمر

3/24/2024 12:06:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة المركزية الأميركية أمس السبت إن القوات الأميركية اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر.


وأضافت أن 5 طائرات سقطت في البحر الأحمر وحلقت السادسة إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

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