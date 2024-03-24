القوات الأميركية تعلن الاشتباك مع طائرات مسيّرة للحوثيين في البحر الأحمر

القوات الأميركية تعلن الاشتباك مع طائرات مسيّرة للحوثيين في البحر الأحمر
التاريخ
3/24/2024 12:06:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة المركزية الأميركية أمس السبت إن القوات الأميركية اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر.
وأضافت أن 5 طائرات سقطت في البحر الأحمر وحلقت السادسة إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
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