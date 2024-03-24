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قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس

3/24/2024 12:06:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال يشن قصف جويا وبريا عنيفا، بالإضافة إلى إطلاق نار من مروحيات، وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأضاف المراسل أن آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في منطقة قريبة من مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.


وقد استشهد أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بمستشفى الأمل غربي خان يونس.


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