قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال يشن قصف جويا وبريا عنيفا، بالإضافة إلى إطلاق نار من مروحيات، وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف المراسل أن آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في منطقة قريبة من مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.
وقد استشهد أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بمستشفى الأمل غربي خان يونس.
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