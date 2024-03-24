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المملكة على موعد مع أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

3/24/2024 12:06:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق خاصة في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة وفق الأرصاد الجوية .


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه مع ساعات الليل يضعف تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول المطر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.


وحذرت من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.


كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وعلى الطرق الصحراوية.


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