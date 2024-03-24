نحو 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان المحتل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 50 صاروخا أطلق من لبنان تجاه هضبة الجولان السوري المحتل.
وأعلن حزب الله أنه استهدف القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع في الجولان المحتل بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مجمعا تابعا لحزب الله اللبناني يحتوي على أسلحة في منطقة بعلبك.
وأضاف جيش الاحتلال أنه رصد نحو 50 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل، وأنه اعترض عددا منها، مشيرا إلى أنه نفذ غارات على مصادر إطلاق النار جنوبي لبنان.
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