نحو 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان المحتل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 50 صاروخا أطلق من لبنان تجاه هضبة الجولان السوري المحتل.



وأعلن حزب الله أنه استهدف القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع في الجولان المحتل بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مجمعا تابعا لحزب الله اللبناني يحتوي على أسلحة في منطقة بعلبك.



وأضاف جيش الاحتلال أنه رصد نحو 50 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل، وأنه اعترض عددا منها، مشيرا إلى أنه نفذ غارات على مصادر إطلاق النار جنوبي لبنان.

