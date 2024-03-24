بلينكن لإسرائيل: حماس ستبقى حتى لو قمتم باجتياح رفح

واجتمع بلينكن في تل أبيب الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مشاركته في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي. وحذر القادة الإسرائيليين من مخاطر الهجوم على رفح وعدم وجود خطة لليوم التالي لحرب غزة.

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