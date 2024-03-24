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بلينكن لإسرائيل: حماس ستبقى حتى لو قمتم باجتياح رفح

3/24/2024 12:06:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال لمجلس الحرب الإسرائيلي إن حركة حماس ستبقى حتى لو قام الجيش بعملية عسكرية في رفح.


واجتمع بلينكن في تل أبيب الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مشاركته في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي. وحذر القادة الإسرائيليين من مخاطر الهجوم على رفح وعدم وجود خطة لليوم التالي لحرب غزة.


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