بلينكن لإسرائيل: حماس ستبقى حتى لو قمتم باجتياح رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال لمجلس الحرب الإسرائيلي إن حركة حماس ستبقى حتى لو قام الجيش بعملية عسكرية في رفح.
واجتمع بلينكن في تل أبيب الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مشاركته في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي. وحذر القادة الإسرائيليين من مخاطر الهجوم على رفح وعدم وجود خطة لليوم التالي لحرب غزة.
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