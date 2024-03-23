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رئيسا مصر والإمارات يبحثان الجهود المكثفة لوقف اطلاق النار في غزة

3/23/2024 11:52:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 3 (كونا) -- بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت مجمل القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الجهود المكثفة لوقف اطلاق النار في غزة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال زيارته للقاهرة.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع والتشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.
وقال إن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.(النهاية)

ع ف ف



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