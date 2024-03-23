رئيس الوزراء الباكستاني يبحث مع وزير الدفاع السعودي العلاقات الدفاعية وقضايا السلم والأمن في المنطقة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 23 - 3 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين وسبل تعزيزها وقضايا السلم والأمن في المنطقة.وذكرت رئاسة الوزراء الباكستانية في بيان لها أن ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها رئيس الوزراء الباكستاني مع الأمير خالد بن سلمان الذي وصل إلى إسلام أباد اليوم في زيارة رسمية يحل خلالها ضيف شرف في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية الذي يوافق 23 مارس من كل عام (يوم باكستان).

وخلال المباحثات شدد رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة زيادة التعاون الدفاعي والاقتصادي بين البلدين لافتا إلى أنه جرى إنشاء المجلس الخاص لتسهيل الاستثمار وهو عبارة عن آلية للنافذة الواحدة للمستثمرين لتسهيل الاستثمار من الجانبين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع السعودي عن شكره للحكومة الباكستانية على الدعوة لحضور العرض العسكري في اليوم الوطني الباكستاني.

حضر الاجتماع رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير ووزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف.

وخلال زيارته إلى باكستان التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في مدينة روالبندي شرقي باكستان.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان لها أن الجانبين بحثا المسائل ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولاسيما الدفاع.

ونقل البيان عن وزير الدفاع السعودي القول إن السعودية وباكستان تربطهما علاقات أخوية قوية وتاريخية بما فيه الخير لصالح البلديين.

وخلال الزيارة قلد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وسام "نيشان باكستان" وهو أرفع وسام مدني في باكستان تقديرا لخدماته الجليلة في تعزيز العلاقات الباكستانية - السعودية خاصة العلاقات الدفاعية. (النهاية) س ب ك / ه س ص