رئيس الوزراء الباكستاني يبحث مع وزير الدفاع السعودي العلاقات الدفاعية وقضايا السلم والأمن في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 23 - 3 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين وسبل تعزيزها وقضايا السلم والأمن في المنطقة.
وذكرت رئاسة الوزراء الباكستانية في بيان لها أن ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها رئيس الوزراء الباكستاني مع الأمير خالد بن سلمان الذي وصل إلى إسلام أباد اليوم في زيارة رسمية يحل خلالها ضيف شرف في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية الذي يوافق 23 مارس من كل عام (يوم باكستان).
وخلال المباحثات شدد رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة زيادة التعاون الدفاعي والاقتصادي بين البلدين لافتا إلى أنه جرى إنشاء المجلس الخاص لتسهيل الاستثمار وهو عبارة عن آلية للنافذة الواحدة للمستثمرين لتسهيل الاستثمار من الجانبين.
من جانبه أعرب وزير الدفاع السعودي عن شكره للحكومة الباكستانية على الدعوة لحضور العرض العسكري في اليوم الوطني الباكستاني.
حضر الاجتماع رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير ووزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف.
وخلال زيارته إلى باكستان التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير في مدينة روالبندي شرقي باكستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان لها أن الجانبين بحثا المسائل ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولاسيما الدفاع.
ونقل البيان عن وزير الدفاع السعودي القول إن السعودية وباكستان تربطهما علاقات أخوية قوية وتاريخية بما فيه الخير لصالح البلديين.
وخلال الزيارة قلد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وسام "نيشان باكستان" وهو أرفع وسام مدني في باكستان تقديرا لخدماته الجليلة في تعزيز العلاقات الباكستانية - السعودية خاصة العلاقات الدفاعية. (النهاية) س ب ك / ه س ص
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